Белый дом подтвердил, что нет доказательств «сговора» Трампа с Россией

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Вашингтон, 24 мая. Слушания в конгрессе, в которых принимали участие представители разведки США, подтвердили, что никакого «сговора» между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией не существовало. Об этом заявил представитель Белого дома.

Как заявили в Белом доме, несмотря на продолжающееся уже год расследование, все еще нет никаких свидетельств факта сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией. Также представитель Белого дома подтвердил, что конгресс признал тот факт, что Трамп не ставил под угрозу источники разведданных.

Отмечается, что даже директор ЦРУ при администрации Обамы Джон Бреннан признал, что у Белого дома есть серьезные проблемы с защитой секретной информации из-за большого числа утечек, сообщает «Газета.ru».