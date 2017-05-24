Аббас на встрече в Вифлееме рассказал Трампу о готовности начать переговоры с Израилем

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Вашингтон, 24 мая. Палестинский лидер Махмуд Аббас рассказал президенту США Дональду Трампу о готовности немедленно начать переговоры с Израилем. Об этом по итогам прошедшей 23 мая в Вифлееме встрече двух лидеров сообщил Белый дом.

Сообщается, что Трамп и Аббас подтвердили приверженность достижения «долговременного мира между палестинцами и израильтянами». Также они обсудили пути для продвижения переговоров.

«Лидеры обсудили пути к продвижению переговоров и рассмотрели, как арабские страны могут поддержать эти переговоры. Президент Аббас отметил, что готов начать переговоры немедленно», — сообщает администрация президента США.

Также на встрече поднимались темы недавнего теракта в Манчестере и выплат Палестинской национальной администрации (ПНА) палестинским заключенным израильских тюрем, в том числе осужденным за убийства израильтян палестинцам.

Напомним, ранее издание Газета.ru сообщало, что во время встречи Дональда Трампа с президентом Израиля Биньямином Нетаньяху, последний заявил, что в первый раз видит шанс на установление мира в регионе.