Титов предложил ввести налоговый спецрежим для богатых россиян

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Москва, 24 мая. В России предлагают ввести налоговый спецрежим для богатых граждан и частных инвесторов. Предложение содержится в ежегодном докладе президенту РФ бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Титов предлагает ввести налог на вмененный доход, который физические лица получают из зарубежных источников. По мнению бизнес-омбудсмена, эта мера может мотивировать богатых граждан сохранять налоговое резидентство России и подтолкнет их к раскрытию офшорных доходов.

«Целесообразно введение в России (в целом или на отдельных территориях — ТОР и т.п.) специального налогового режима, направленного на привлечение и удержание в РФ состоятельных физических лиц, потенциальных инвесторов», — говорится в документе.

Бизнес-омбудсмен предлагает дать физлицам право платить фиксированный налог на сумму полученного из-за рубежных источников дохода, которая будет заранее согласована с налоговыми органами. Вмененный доход предлагается устанавливать в твердой сумме, которую необходимо регулярно индексировать или рассчитывать исходя из усредненных данных о задекларированном в последние 3 — 5 лет доходе лица от зарубежных источников.