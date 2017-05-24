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Новости Сирии
Сирия возвращает авиацию на аэродром «Шайрат», восстановив его после ракетного удара

Сирия возвращает авиацию на аэродром «Шайрат», восстановив его после ракетного удара

2:18  24 Мая 2017
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Сирия возвращает авиацию на аэродром «Шайрат», восстановив его после ракетного удара

Вашингтон, 24 мая. Сирийская авиация, а также наземный персонал, начали возвращаться на авиабазу «Шайрат», по которой в начале апреля нанесли удар США. Об этом сообщают представители американского министерства обороны.

Напомним, что 6 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе «Шайрат», обвинив сирийские власти в том что с этой авиабазы была проведена «химическая атака» против мирных жителей. Американские войска выпустили 59 ракет «Томагавк».

В настоящий момент сирийская армия завершила восстановительные работы на авиабазе и начала переводить авиацию обратно на базу. Отмечается, что часть сирийских самолетов Су-22 и МиГ-23 уже вернулись на военный аэродром.

 

 

#сирия #шайрат
Антон Зарубин
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