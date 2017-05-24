Более 45 тыс. человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Москве за два дня

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Москва, 24 мая. Свыше 45 тыс. человек поклонились мощам Николая Чудотворца, выставленным в храме Христа Спасителя, за два прошедших дня. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам представителя правоохранительных органов, в этот вторник храм для поклонения мощам посетили более 20 тысяч человек. В первый день это число составило около 25 тысяч человек. Таким образом, а два дня мощи увидели более 45 тысяч человек.

Количество посетителей храма определяется путем подсчета во время прохода через рамки металлоискателей на входе.

Мощи будут доступны для поклонения в Москве с 22 мая по 12 июля. С 13 июля по 28 июля они будут находиться в Санкт-Петербурге.