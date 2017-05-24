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Весь мир
Великобритания привлечет солдат для обеспечения безопасности в стране

Великобритания привлечет солдат для обеспечения безопасности в стране

1:43  24 Мая 2017
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Великобритания привлечет солдат для обеспечения безопасности в стране

Лондон, 24 мая. После повышения в Великобритании уровня террористической угрозы до максимального, министр обороны страны Майкл Фэллон разрешил привлечь военных для обеспечения безопасности в стране.

Как заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, полиция направила запрос главе Минобороны с просьбой разрешить использовать военных для обеспечения безопасности. Военное ведомство Великобритании ответило согласием.

Военные будут усиливать полицейские патрули, а в некоторых местах – полностью заменять полицию при обеспечении безопасности мероприятий и мест массового скопления людей. Как отмечается, речь может идти о тысячах военнослужащих.

 

#великобритания
Антон Зарубин
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