Великобритания привлечет солдат для обеспечения безопасности в стране

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Лондон, 24 мая. После повышения в Великобритании уровня террористической угрозы до максимального, министр обороны страны Майкл Фэллон разрешил привлечь военных для обеспечения безопасности в стране.

Как заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, полиция направила запрос главе Минобороны с просьбой разрешить использовать военных для обеспечения безопасности. Военное ведомство Великобритании ответило согласием.

Военные будут усиливать полицейские патрули, а в некоторых местах – полностью заменять полицию при обеспечении безопасности мероприятий и мест массового скопления людей. Как отмечается, речь может идти о тысячах военнослужащих.