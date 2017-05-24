Сирия: жители города Кафр Набуда забросали террористов камнями

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Дамаск, 24 мая. Жители города Кафр Набуда на севере провинции Хама, уставшие от террористов, решили выгнать из населенного пункта боевиков группировок «Ахрар Аш-Шам» и «Джаиш аль-Наср», запрещенных в России.

Видео размещено на LiveLeak.

Инцидент произошел днем в минувшую субботу. Как отмечается в комментариях к видео, жители сирийского города продемонстрировали редкий случай гражданского неповиновения.

Боевики собрали бойцов, пикапы и бронетехнику на главной улице города. Возмущенные жители населенного пункта начали забрасывать силы камнями. На протест мирного населения ответили пушки, однако гражданские лица долго противостояли экстремистам.

В феврале 2017 года жители провинции Хама уже атаковали боевиков камнями. Очевидцы опубликовали видеоролик, в котором боевики вошли в город в составе колонны с военной техникой. Разъяренная толпа местных жителей покрыла джихадистов отборной бранью и забросали камнями, после чего открыла огонь из стрелкового оружия.