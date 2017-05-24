Дутерте попросил у Путина современное оружие для борьбы с ИГ

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24 мая, Москва. В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным его филиппинский коллега Родриго Дутерте заявил о желании приобрести современное оружие, чтобы бороться с террористической группировкой «Исламское государство»* и их союзниками.

Встреча Путина и Дутерте начался в Кремле незадолго до полуночи. Встреча завершилась раньше, чем ожидалась, так как Дутерте, извинившись, объяснил, что ему нужно срочно вернуться на родину из-за начала боевых действий между армией и боевиками ИГ*. Он подчеркнул, что Филиппины готовы развивать отношения с Россией.

Встреча Путина и Дутерте в присутствии прессы продолжалась около десяти минут, дальнейшая беседа прошла за закрытыми дверями, сообщает «Газета.ru».

* Организация запрещена на территории РФ.