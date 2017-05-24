Сирия: больше всего мирных граждан погибает в результате операций США

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Дамаск, 24 мая. Этот месяц стал рекордным по количеству смертей в Сирии, но самое большое количество жертв — это мирные граждане, погибшие в результате операций США. Об этом сообщает The Gulf Today, ссылаясь на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Как рассказал глава организации Рами Абдул-Рахман сирийским журналистам, во время воздушных ударов под руководством США в Сирии погибли 225 гражданских лиц. Последний месяц стал рекордсменом по количеству смертей мирных жителей в САР. С 23 апреля по 23 мая погибли 44 детей и 36 женщин. Также от авиаударов в этом промежутке времени погибли 122 джихадистов и 8 бойцов, лояльных к сирийскому правительству.

Напомним, возглавляемая США воздушная кампания в Сирии против джихадистской группировки ИГИЛ*, запрещенной в России, началась 23 сентября 2014 года. Ранее Газета.Ru писала, что Россия обвинила США в грубом нарушении суверенитета Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.