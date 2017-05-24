Aerosmith завершили концерт в Москве песней в поддержку Манчестера

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Москва, 24 мая. Американская рок-группа Aerosmith, выступая в Москве в рамках прощального тура, завершила концерт песней Dream On в поддержку жителей британского Манчестера, где в ночь на вторник произошел теракт, унесший жизни 22 человек.

Концерт начался на два часа позже, чем было запланировано, но в качестве компенсации музыканты исполнили свои лучшие хиты. В конце выступления на экране за сценой появился английский флаг с надписью «Манчестер».

Исполнив хит Dream On, солист Стивен Тайлер объяснил, что эта песня прозвучит в поддержку Манчестера, сообщает «Газета.ru»