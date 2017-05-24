Путин выразил Дутерте соболезнования в связи с терактом на Филиппинах

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Москва, 24 мая. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему филиппинскому коллеге Родриго Дутерте в связи с гибелью людей во время теракта на Филиппинах. Он также выразил надежду, что конфликт будет разрешен в ближайшее время и с минимальными потерями.

«Я хочу в начале нашей беседы выразить соболезнования в связи с гибелью людей в вашей стране, которая произошла вследствие террористической атаки», – заявил Путин.

Напомним, что ранее стало известно, что Дутерте объявил о введении военного положения в провинции Манданао после столкновения правительственных частей с исламистской группировкой, поддерживающей террористическую организацию «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России). Вскоре после начала встречи с Путиным Дутерте заявил, что должен вернуться на Филиппины.

* Организация запрещена на территории РФ.