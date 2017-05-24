Путин: Россия и Филиппины имеют много интересных проектов, в том числе в ВТС

В Избранное

Скопировать

Москва, 24 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и Филиппин есть много интересных проектов, включая военно-техническое сотрудничество.

На встрече с филиппинским коллегой Родриго Дутерте, российский лидер уточнил, что страны заинтересованы в развитии сотрудничества. Путин напомнил, что Москва и Манила уже работают в сфере энергетического машиностроения, транспортной инфраструктуры, энергетики и военно-технического взаимодействия.

Путин также подчеркнул, что в 2016 году исполнилось 40 лет установлению дипломатических отношений между Филиппинами и Россией. Он также привел статистику: товарооборот между странами в 2017 году вырос на 25%.

Ранее филиппинский президент рассказал Путину, что вынужден экстренно прервать визит в Москву и вернуться на родину. На данный момент в Филиппинах идут боевые столкновения между армией и группировкой, причастной к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство»*.

Путин объяснил, что также изменил рабочий график для встречи с Дутерте. Он поблагодарил коллегу за визит в Россию. Ранее сообщалось, что Путин начал переговоры с президентом Филиппин Дутерте.

* Организация запрещена на территории РФ.