Сирия: САА пресекла попытку ИГ захватить нефтеналивную станцию под Пальмирой

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Дамаск, 24 мая. Сирийская армия при поддержке ополченцев отбила атаку боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России), которые пытались проникнуть в район Умм-Сахридж к юго-западу от Пальмиры, в котором находится нефтеналивная станция.

По данным телеканала «Аль-Маядин», сирийским частям удалось выбить боевиков с высот Тулюль-эль-Хава, расположенных у стратегически важной трассы Пальмира – Дамаск.

Правительственная артиллерия нанесла серию ударов по тылу боевиков в районе Джибаль-эль-Мустадира. Отмечается, что террористы понесли потери.

Напомним, что за последние несколько дней правительственные части сумели освободить от боевиков около 1,2 тыс. квадратных километров к югу от Пальмиры.

* Организация запрещена на территории РФ.