Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до критического

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Лондон, 24 мая. Уровень террористической угрозы повышен в Великобритании до критического. Об этом рассказала премьер-министр государства Тереза Мэй.

После завершения вечернего заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, политик отметила, что степень террористической угрозы в стране повысилась с существенного до наивысшего уровня.

Мэй подчеркнула, что эксперты пришли к такому выводу на основании ведущегося расследования теракта в Манчестере. В связи с этим, премьер-министр рекомендовала поднять уровень террористической угрозы в стране до критического. За последние десятилетия в Великобритании он повышался в 2006 и 2007 годах.

Напомним, 22 мая вечером взрыв прогремел на стадионе «Манчестер-Арена». 22 человека погибли, 59 ранены. Ранее сообщалось, что в Канне почтили минутой молчания память погибших при теракте в Манчестере.