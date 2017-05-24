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Новости Сирии
Сирия: САА освободила от ИГ все небольшие поселения в Алеппо

Сирия: САА освободила от ИГ все небольшие поселения в Алеппо

0:17  24 Мая 2017
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Сирия: САА освободила от ИГ все небольшие поселения в Алеппо

Дамаск, 23 мая. Сирийская армия успешно освободила от боевиков «Исламского государства»* (ИГ*, запрещена в России) все небольшие населенные пункты в провинции Алеппо, лишив террористов всех форпостов, кроме Масканы.

Тем временем в районе Ракки продолжаются бои за населенный пункт Хамрат Назир.

В районе Идлиба был смертельно ранен лейтенант Алаа Рахмон, дезертировавший из сирийской армии и присоединившийся к повстанцам. Он был известен, как умелый оператор ПТРК Tow, уничтоживший более 12 сирийских танков.

Сирия: САА освободила от ИГ все небольшие поселения в Алеппо

Войска САА отрезали боевиков ИГ в районе Каламун, лишив их возможности соединиться с отрядами из пустынных районов провинции.

Кроме того, под Дамаском сирийские части освободили от ИГ поселение Аль-Рухба, продолжив продвижение на север, чтобы соединиться с остальными частями САА и загнать боевиков в котел.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Антон Зарубин
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