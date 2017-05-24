Путин начал переговоры с президентом Филиппин Дутерте

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Москва, 24 мая. В Москве началась встреча президента Филиппин Родриго Дутерте с российским лидером Владимиром Путиным.

Дутерте подчеркнул, что хочет «заручиться поддержкой и предложить дружбу» России. Он также намерен развивать торговлю между странами. Дутерте отметил, что Филиппины нуждаются в современном оружии для борьбы с терроризмом.

Как пишут РИА Новости, глава Филиппин сообщил Путину, что должен экстренно вернуться на родину, так как там не прекращаются боестолкновения. По словам Дутерте, ему необходимо быть там, где «гибнут люди, погибли люди».

Путин заявил, что несмотря на короткую встречу, стороны подпишут несколько важных документов.

Напомним, во вторник вечером Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао. Там проходят столкновения армии с группировкой, поддерживающей запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство»*.

* Организация запрещена на территории РФ.