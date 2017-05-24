Человек с ножом сорвал траурный митинг в Бирмингеме

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Бирмингем, 23 мая. Траурный митинг в память о жертвах теракта в Манчестере был сорван из-за появления неизвестного с большим ножом и бейсбольной битой.

Как сообщается, вооруженный неизвестный громко выкрикивал протестные лозунги на центральной площади города, где собралось около тысячи участников акции. Полиция задержала неизвестного, надев на него наручники и доставив в участок.

Органы правопорядка приняли решение эвакуировать людей с площади, несмотря на то, что нарушитель был задержан полицией.

Траурные церемонии в этот вторник прошли во многих городах Британии. Самая главная из них состоялась в Манчестере, где в этот понедельник произошел теракт, унесший жизни 22 человек.