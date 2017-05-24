Путин: Россия и Филиппины подпишут документы о сотрудничестве в среду

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Москва, 24 мая. Президент России Владимир Путин сообщил, что несмотря на сокращение срока официального визита в Москву филиппинского лидера Родриго Дутерте, стороны подпишут несколько документов о сотрудничестве.

Начиная встречу с филиппинским политиком в Кремле, Путин напомнил, что дипломаты обеих стран хорошо поработали и подготовили пакет документов. Он также уточнил, что филиппинские министры продолжат встречи с российскими коллегами и после отъезда Дутерте. Путин анонсировал подписание документов, направленных на развитие сотрудничества между странами. По его словам, соглашения будут подписаны 24 мая.

Ранее сообщалось, что Дутерте прилетел в Москву с визитом. Главной целью Дутерте является укрепление двусторонних связей.