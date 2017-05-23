Минздрав не поддержал законопроект о легализации беби-боксов

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Москва, 23 мая. Министерство здравоохранения России, а также ряд других ведомств заявили, что не поддерживают законопроект о предоставлении региональным властям прав на установку беби-боксов. С аким заявлением выступила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

По ее словам, позицию Минздрава разделяют также Министерства образования, труда и юстиции.

Кроме того, с критикой беби-боксов выступил и Комитет ООН по права детей. По ее словам, Комитет ООН выразил свою обеспокоенность наличием специализированных мест для анонимного оставления ребенка. С точки зрения представителей ООН, это нарушение Конвенции о правах детей.