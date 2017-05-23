В Канне почтили минутой молчания память погибших при теракте в Манчестере

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Канн, 23 мая. Актеры, режиссеры и организаторы Каннского кинофестиваля почтили минутой молчания погибших при теракте в Манчестере.

Они вышли на ступени Дворца фестивалей, чтобы отдать дань памяти жертвам атаки экстремистов. Акцию возглавил директор фестиваля Тьерри Фремо. К нему присоединились другие участники мероприятия.

Ранее пресс-служба Каннского кинофестиваля сообщала, что цель акции – выразить ужас, злость и грусть по поводу случившегося. Деятели кинематографа оценивают теракт как нападение на культуру, молодость и радость, на свободу, щедрость и толерантность.

Напомним, взрыв прогремел 22 мая вечером в комплексе «Манчестер Арена». Смертник запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* привел в действие взрывное устройство во время концерта Арианы Гранде. 22 человека погибли, еще 59 получили ранения.

Ранее сообщалось, что на Эйфелевой башне погаснут огни в память о жертвах теракта в Манчестере.

* Организация запрещена на территории РФ.