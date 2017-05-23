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Россия
Подмосковье избавят от темных улиц и дворов

Подмосковье избавят от темных улиц и дворов

23:32  23 Мая 2017
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Подмосковье избавят от темных улиц и дворов

Москва, 23 мая. В Московской области установят девять тысяч новых светильников, чтобы решить проблему освещения улиц в регионе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встречи с региональным представительством.

Участники встречи приняли решение установить в Подмосковье девять тысяч новых светильников. Отмечается, что общая потребность региона составляет 94 тысячи фонарей.

Воробьем напомнил, что жители Подмосковья обеспокоены тем, что в некоторых дворах нет ночного освящения.

«Наша задача — реализовать программу «Светлый город», чтобы не было «темных пятен», – подчеркнул он.

 

#подмосковье #воробьев
Антон Зарубин
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