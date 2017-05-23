В Индии автобус упал с высоты 300 метров: 22 человека погибли, 10 ранены

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Нью-Дели, 23 мая. По меньшей мере 22 человека погибли, десять получили тяжелые травмы при падении автобуса с горной дороги в Индии. Автобус сорвался в реку Бхагиратхи в предгорьях Гималаев на севере страны.

Как пишут местные СМИ, ссылаясь на полицию штата Уттаракханд, на заказном автобусе группа из 30 паломников двигалась по святым местам в Гималаях. Тур начался 12 мая. Во вторник вечером по дороге из святилища Ганготри у истока реки Ганг на крутом повороте автобус выехал за пределы трассы. Он рухнул с высоты 300 метров в горную реку.

По предварительной версии, водитель потерял управление из-за сумерек. На месте работают спасатели. Они обнаружили на месте крушения 22 тела, десять человек госпитализированы. Состояние семерых оценивается врачами как критическое.

Ранее жертвами обрушения стены на свадьбе в Индии стали 25 человек.