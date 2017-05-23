Минобрнауки подготовило указ о введении степени доктора теологии

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Москва, 23 мая. В ближайшем будущем в России появится степень доктора и кандидата теологии. В Министерстве образования и науки уже был подготовлен соответствующий указ.

Проект указа был подготовлен в Минобрнауки и размещен на портале проектов нормативных актов.

Напомним, что «теология» как научная специальной появилась в России в 2015 году. Однако специалистам в этой области присуждались научные степени в области философии, истории, педагогики, социологии и культурологии. После вступления указа в силу в России появится научная степень доктора теологии.