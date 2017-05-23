За ввоз российских книг на Украину могут оштрафовать на шесть тысяч долларов

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Киев, 23 мая. Сумма штрафов за ввоз на территорию Украины более десяти экземпляров издательской продукции российского производства составит от одной до шести тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио).

«За каждый случай распространения издательской продукции без соответствующего разрешения, совершенного впервые, размер административно штрафа составляет 10 минимальных заработных плат (32 тысячи гривен) за каждый следующий случай такого распространения - 50 минимальных зарплат (160 тысяч гривен)», — говорится в сообщении.

Накануне Кабинет министров Украины утвердил новый порядок ввоза издательской продукции, изготовленной на территории России. Теперь импортеры из РФ должны получать разрешение от Госкомтелерадио на ввоз издательской продукции. Действие документа распространяется на субъектов хозяйствования, которые осуществляют ввоз и распространение издательской продукции, кроме издательской продукции, ввозимой гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.