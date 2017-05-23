Пентагон внес $150 млн в бюджет для военной помощи Украине в 2018 году

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Вашингтон, 23 мая. Военная помощь Соединенных Штатов Америки Украине в 2018 финансовом году может составить 150 миллионов долларов.

Об этом говорится в бюджете оборонного ведомства страны на следующий финансовый год, стартующий с 1 сентября 2017 года.

Согласно документу, Вашингтон будет сотрудничать с Киевом по вопросам командования и управления, по покупке радаров контрбатарейной борьбы; подготовки, оснащения и применения сил; всестороннего материально-технического обеспечения; консультативной помощи.

Общий бюджет Пентагона на следующий финансовый год может составить 639 миллиардов долларов. Это на 10% больше, чем было потрачено в этом году.65 миллиардов запланированных денег должны потратить на проведение операций по борьбе с терроризмом за рубежом.

Ранее сообщалось, что США хотят увеличить военный бюджет на $54 млрд.