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Экономика
Россияне назвали оптимальный размер дохода для «нормальной жизни»

Россияне назвали оптимальный размер дохода для «нормальной жизни»

23:11  23 Мая 2017
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Россияне назвали оптимальный размер дохода для «нормальной жизни»

Москва, 23 мая. Для нормальной жизни среднестатистической российской семьи состоящей из трех человек необходим ежемесячный доход в размере 83 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

По данным аналитиков, эта сумма в сравнении с предыдущим годом выросла почти на 11 тысяч рублей. Это означает, что финансовые ожидания российских граждан выросли на 15%, обогнав инфляцию на 5,6%.

Согласно данным исследования, каждая шестая семья в России готова «нормально жить» на сумму до 45 тысяч рублей. Две трети опрошенных претендуют на доход от 45 до 120 тысяч, и еще 22% считают, что члены семьи в совокупности должны зарабатывать не менее 120 тысяч.

#рф #инфляция #доход
Алексей Громов
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