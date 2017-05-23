Сирия: силы САА при поддержке союзников отбили у ИГ две деревни в провинции Хомс

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Дамаск, 23 мая. Сирийские войска при поддержке союзных формирований освободили от боевиков «Исламского государства»* (ИГ*, запрещена в России) два населенных пункта в восточной части провинции Хомс: Баридах и Джабаль Баридах.

Напомним, что правительственные войска ведут успешное наступление на боевиков ИГ в провинции Хомс. Так, ранее сообщалось, что САА успешно отбила у террористов около 1 тыс. квадратных километров между южной Пальмирой и северо-восточным Дамаском.

* Организация запрещена на территории РФ.