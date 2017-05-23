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Общество
Кадыров запретил проводить выпускные вечера в чеченских школах

Кадыров запретил проводить выпускные вечера в чеченских школах

22:56  23 Мая 2017
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Кадыров запретил проводить выпускные вечера в чеченских школах

Грозный, 23 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике выпускные вечера должны проводиться вне школ и только по решению родительских комитетов. Об этом он заявил в ходе встречи с министром образования и науки республики Исмаилом Байхановым.

 «Выпускные вечера всегда были и останутся. Но только с одной поправкой - они будут проводиться вне стен школ. Теперь это будут решать на добровольной основе родительские комитеты и выпускники», — сказал Кадыров.

Он пояснил, что данное решение связано с многочисленными обращениями родителей, которые жаловались на обязательные денежные сборы при организации выпускных вечеров.

#кадыров #чечня
Алексей Громов
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