Кадыров запретил проводить выпускные вечера в чеченских школах

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Грозный, 23 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике выпускные вечера должны проводиться вне школ и только по решению родительских комитетов. Об этом он заявил в ходе встречи с министром образования и науки республики Исмаилом Байхановым.

«Выпускные вечера всегда были и останутся. Но только с одной поправкой - они будут проводиться вне стен школ. Теперь это будут решать на добровольной основе родительские комитеты и выпускники», — сказал Кадыров.

Он пояснил, что данное решение связано с многочисленными обращениями родителей, которые жаловались на обязательные денежные сборы при организации выпускных вечеров.