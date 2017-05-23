Украинский суд приговорил к шести годам организатора движения «Юго-Восток»

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Киев, 23 мая. Суд на Украине признал виновным координатора движения «Юго-Восток» Юрия Апухтина в организации массовых беспорядков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, Апухтин признан виновным в организации беспорядков в Харькове. Также суд счел его виновным в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины. Апухтин приговорен к шести годам тюремного срока.

Согласно сведениям прокуратуры, Апухтин причастен к организации беспорядков в апреле 2014 года у здания Харьковской областной госадминистрации. По версии следствия, он призывал к созданию «Харьковской народной республики» и так называемой «Конституции ХНР».

Ранее сообщалось, что СБУ запытала до смерти харьковского активиста Антимайдана.