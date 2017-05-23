Сирия: САА успешно ведет наступление в районе Бадия-Аль-Шам

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Дамаск, 23 мая. Сирийская армия продолжает наступление на боевиков в районе Бадия-Аль-Шам. В результате столкновения с силами террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) были убиты несколько боевиков.

Наступление сирийской армии в регионе развивается благоприятно, войскам САА удалось продвинуться на юг на пять километров и занять несколько важных стратегических точек.

#Suweida: #SSNP fighters captured old French garrison, east of Zuluf area — NDF (@NatDefFor) May 23, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.