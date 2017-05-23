Раненного в Мексике россиянина могут арестовать сразу после выписки из больницы

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Москва, 23 мая. Россиянин Алексей Макеев, который 19 мая был ранен при нападении толпы в мексиканском Канкуне, скорее всего, будет арестован сразу после выхода из больницы. Об этом сообщил консул России в Мехико Дмитрий Болбот.

«Как только Макеев выйдет из больницы, его дело будет передано в органы юстиции, и, скорее всего, он будет задержан», — пояснил консул.

Напомним, 19 мая в мексиканском городе Канкун произошел конфликт между местными жителями и гражданином России. Предположительно, поводом для драки с россиянином стали его видеоролики, в которых он оскорблял жителей Мексики. По данным полиции в нападении принимали участие от 200 до 300 человек. Один из нападавших получил смертельное ножевое ранение.