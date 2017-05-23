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Спорт
Нападающий ФК «Урал» Павлюченко покинет команду

Нападающий ФК «Урал» Павлюченко покинет команду

22:40  23 Мая 2017
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Нападающий ФК «Урал» Павлюченко покинет команду

Москва, 23 мая. Нападающий футбольного клуба «Урал» Роман Павлюченко покинет команду. Об этом журналистам рассказал спортивный директор екатеринбургского ФК Евгений Алхимов.

Роман Павлюченко также подтвердил эту информацию. Он отметил, что принял такое решение и не желает его обсуждать.

Напомним, футболист перешел в состав «Урала» летом в 2016 года. В минувшем сезоне он сыграл в 21 матче. 35-летний форвард отличился четырьмя голами.

Ранее президент ФК «Урал» заявил, что контракт с Павлюченко будет продлен на год. 

Алия Садыкова
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