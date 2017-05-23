Нападающий ФК «Урал» Павлюченко покинет команду

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Москва, 23 мая. Нападающий футбольного клуба «Урал» Роман Павлюченко покинет команду. Об этом журналистам рассказал спортивный директор екатеринбургского ФК Евгений Алхимов.

Роман Павлюченко также подтвердил эту информацию. Он отметил, что принял такое решение и не желает его обсуждать.

Напомним, футболист перешел в состав «Урала» летом в 2016 года. В минувшем сезоне он сыграл в 21 матче. 35-летний форвард отличился четырьмя голами.

Ранее президент ФК «Урал» заявил, что контракт с Павлюченко будет продлен на год.