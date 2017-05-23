Военная разведка США назвала дату референдума о независимости Курдистана

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 23 мая. Вопрос о независимости иракского Курдистана скорее всего предрешен, полагает директор Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) Винсент Стюарт. Об этом он заявил на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил Конгресса США.

По его словам, в данный момент решается уже вопрос, не будет ли достигнута независимость Курдистана, а когда именно курды обретут независимость. По словам Стюарта, референдум о независимости Курдистана пройдет в октябре этого года.

Кроме того, Стюарт заявил, что власти Ирака после освобождения Мосула ждет много работы по сохранению единства страны. Наиболее важным вопросом станет принадлежность нефтепромыслов Киркука, отметил американский генерал. По его словам, острые противоречия между суннитами, шиитами и курдами могут, в конечном счете, привести к гражданской войне.