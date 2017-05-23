Правительство РФ гарантирует приоритет мнения жителей при реновации в Москве
Москва, 23 мая. Изменения к законопроекту о реновации в Москве гарантируют приоритет мнения жителей пятиэтажек при решении о включении здания в программу.
Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак. Комментарии заместителя председателя правительства РФ к поправкам Кабмина к законопроекту об особенностях правового регулирования в сфере обновления жилищного фонда столицы опубликованы на официальном сайте ведомства.
Как подчеркнул Козак, при принятии решения о включении дома в программу реновации прежде всего будут учитывать мнение жителей.
Ранее Кремль объяснил, почему не вмешивается в проект реновации Москвы.