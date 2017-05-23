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Россия
Правительство РФ гарантирует приоритет мнения жителей при реновации в Москве

Правительство РФ гарантирует приоритет мнения жителей при реновации в Москве

22:31  23 Мая 2017
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Правительство РФ гарантирует приоритет мнения жителей при реновации в Москве

Москва, 23 мая. Изменения к законопроекту о реновации в Москве гарантируют приоритет мнения жителей пятиэтажек при решении о включении здания в программу.

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак. Комментарии заместителя председателя правительства РФ к поправкам Кабмина к законопроекту об особенностях правового регулирования в сфере обновления жилищного фонда столицы опубликованы на официальном сайте ведомства.

 Как подчеркнул Козак, при принятии решения о включении дома в программу реновации прежде всего будут учитывать мнение жителей. 

Ранее Кремль объяснил, почему не вмешивается в проект реновации Москвы. 

Алия Садыкова
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