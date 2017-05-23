ЛНР обещает отказаться от «формулы Штайнмайера» из-за неконструктивной позиции Киева

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Луганск, 23 мая. Власти Луганской народной республики готовы вернуться к дословному выполнению Комплекса мер по урегулированию в Донбассе и требовать немедленного введения особого статуса для республик. Об этом заявил представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Учитывая, что «формула Штайнмайера» не оформлена в виде официального и подписанного лидерами документа, мы готовы вернуться к дословному исполнению Комплекса мер и протокола от 5 сентября 2014 года, где однозначно на первое место ставится принятие закона и вступление в силу особого статуса для республик Донбасса», — пояснил Мирошник.

Он подчеркнул, что ЛНР и ДНР были готовы пойти на компромисс и принять «формулу Штайнмайера» за основу, однако в настоящее время это невозможно, так как Киев на протяжении последних шести месяцев блокирует обсуждение механизма о вступлении в силу особого статуса Донбасса.