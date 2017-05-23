Команда Трампа сформировала бюджет США с крупнейшим сокращением расходов

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Вашингтон, 23 мая. В Соединенных Штатах Америки сформирован проект бюджета государства на следующий финансовый год.

Как следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте администрации президента США, Бюджетное управление Белого дома представило первый для команды Дональда Трампа подобный документ. Главной идеей бюджета считают уменьшение роли государства в обществе за счет сокращения социально ориентированных программ.

Проект состоит из 62 страниц. Он предусматривает сокращение государственных расходов на $3,6 трлн в ближайшие десять лет. Это крупнейшее в истории США сокращение расходов. Ожидается, что будет урезано финансирование социальных программ. Прежде всего это коснется продовольственных карт для малоимущих, льгот для выпускников вузов, субсидий фермерским хозяйствам, медицинского обеспечения людей с ограниченными доходами Medicaid.

Как подчеркнул директор Бюджетного управления США Мик Малвейни, это первый бюджет, полностью учитывающий потребности тех, кто платит налоги.