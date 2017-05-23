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Происшествия
Двухлетний ребенок в Екатеринбурге выпал из окна десятого этажа

Двухлетний ребенок в Екатеринбурге выпал из окна десятого этажа

22:16  23 Мая 2017
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Двухлетний ребенок в Екатеринбурге выпал из окна десятого этажа

Екатеринбург, 23 мая. Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту падения двухлетнего мальчика из окна десятого этажа. По данным правоохранительных органов, ребенок получил тяжелые травмы, но остался жив.

В момент происшествия в квартире, из окна которой выпал ребенок, кроме мальчика находилась его мама. В какой-то момент она отлучилась на кухню, а когда вернулся в комнату, обнаружила, что окно открыто, а сына нигде нет.

Сейчас мальчик находится в реанимации одной из городских больниц. Сейчас следователи устанавливают детали произошедшего.

 

 

#екатеринбург
Антон Зарубин
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