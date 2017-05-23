Двухлетний ребенок в Екатеринбурге выпал из окна десятого этажа

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Екатеринбург, 23 мая. Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту падения двухлетнего мальчика из окна десятого этажа. По данным правоохранительных органов, ребенок получил тяжелые травмы, но остался жив.

В момент происшествия в квартире, из окна которой выпал ребенок, кроме мальчика находилась его мама. В какой-то момент она отлучилась на кухню, а когда вернулся в комнату, обнаружила, что окно открыто, а сына нигде нет.

Сейчас мальчик находится в реанимации одной из городских больниц. Сейчас следователи устанавливают детали произошедшего.