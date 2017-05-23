Глава военной разведки США: Россия выходит из окружения НАТО

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Вашингтон, 23 мая. Глава разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Винсент Стюарт заявил, что Российская Федерация создает вокруг себя буферную зону безопасности и прорывает окружение, которое создается странами НАТО.

По его словам, Москва предпринимает все меры, чтобы оказаться за пределами действия НАТО, который начинает «нагнетать обстановку вблизи границ».

«Они пытаются вырваться из того окружения, которое, по их словам, создается странами НАТО в их ближнем зарубежье. Эти действия призваны увеличить издержки для США и НАТО от любых действий против России. Их цель - самозащита, создание для себя буферной зоны», — сказал Стюард.

Кроме того, глава американской разведки пожаловался, что Россия активно увеличивает свои военные возможности в Сирии и Крыму.