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Россия
Захарова назвала юмор спасательным кругом в работе и в жизни

Захарова назвала юмор спасательным кругом в работе и в жизни

22:08  23 Мая 2017
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Захарова назвала юмор спасательным кругом в работе и в жизни

Москва, 23 мая. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, без чего не может обойтись на работе и в жизни.

В интервью радиостанции «Комсомольская правда» представитель внешнеполитического ведомства заявила, что считает чувство юмора спасательным кругом и позволяет даже в очень сложных ситуациях находить какие-то «амортизаторы».

Захарова также подчеркнула, что жизнь сегодня стремительная и требует моментальной реакции.

Представитель МИД привела в пример последнее заявление Маккейна о том, что Лаврову не место в Белом доме. «Как на это реагировать? Серьезно – невозможно»,  — добавила она.

Также сотрудник министерства призналась, что носит одежду российских производителей и ездит на Toyota Camry.

Алия Садыкова
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