Кузнецова призвала защитить детей от политических манипуляций

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Москва, 23 мая. Власти должны создать условия, при которых будет невозможно манипулировать сознанием детей в политических целях, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, все аспекты, касающиеся детей, требуют особого внимания и заботы. Как отметила Кузнецова, необходимо создать условия, чтобы манипуляция детским мнением стала невозможна.

Она подчеркнула, что каждый в России имеет право на выражение своего мнения, однако необходимо ощущать ту грань, за которой появляется манипуляция сознанием детей.

Напомним, что ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о проекте закона о запрете несовершеннолетним принимать участие в протестных акциях.