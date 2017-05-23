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Общество
Кузнецова призвала защитить детей от политических манипуляций

Кузнецова призвала защитить детей от политических манипуляций

22:03  23 Мая 2017
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Кузнецова призвала защитить детей от политических манипуляций

Москва, 23 мая. Власти должны создать условия, при которых будет невозможно манипулировать сознанием детей в политических целях, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, все аспекты, касающиеся детей, требуют особого внимания и заботы. Как отметила Кузнецова, необходимо создать условия, чтобы манипуляция детским мнением стала невозможна.

Она подчеркнула, что каждый в России имеет право на выражение своего мнения, однако необходимо ощущать ту грань, за которой появляется манипуляция сознанием детей.

Напомним, что ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о проекте закона о запрете несовершеннолетним принимать участие в протестных акциях.

 

#кузнецова
Антон Зарубин
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