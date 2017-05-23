Полиция Манчестера эвакуировала кампус университета из-за угрозы теракта

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Манчестер, 23 мая. Полиция Манчестера объявила об эвакуации университетского кампуса из-за обнаружения на территории студгородка подозрительного предмета. Согласно предварительным данным, речь идет о бесхозном свертке, оставленном на скамейке возле библиотеки.

Всего с территории кампуса было выведено несколько сотен учащихся.

Кроме того, издание Manchester Evening News сообщает об эвакуации торгового центра Arndale в Манчестере. Несколько свидетелей утверждают, что видели людей, которые выбегали из здания с криками «Все на выход!». Полиция уже оцепила Market Street. Напомним, что в результате взрыва бомбы во время концерта в Манчестере погибли 22 человека, 59 получили ранения.