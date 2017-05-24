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Сирия, 24 мая. САА заняла несколько населенных пунктов к востоку от Дамаска, Алеппо и Хомса. ВВС коалиции предупреждают мирных жителей о наступлении ССА** на Абу Кемаль. Отряды SDF**** вплотную приблизились к Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): заняла часть района Аль-Рахбех на востоке провинции Дамаск; атаковала позиции боевиков в районе Джобар на северо-востоке столицы; освободила несколько участков вблизи сахарного завода на востоке Алеппо; взяла под контроль населенный пункт Аль-Ажузия к западу от Масканы; освободила холмы Аль-Сиръятел, Аль-Шухада и Ум Твекен и отбила у ИГ** дамбу Эль-Карьятейн на востоке Хомса; вела огонь по опорным пунктам террористов на окраинах районов Аль-Рашидия, Аль-Хамидия и вблизи кладбища Дейр эз-Зора.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): продолжило обстреливать мирные районы Дейр эз-Зора; атаковало город Аль-Оужа к востоку от Ракки.

Сирийская свободная армия** (ССА): отбила атаку SDF в районе населенного пункта Аль-Хамран на севере Алеппо.

Курды: вели обстрел укрепрайонов радикалов ССА в городе Мари на севере Алеппо; захватили у боевиков ИГ две деревни, а также населенный пункт Бир Хамад в пригороде Ракки.

Международная коалиция: уничтожила четырех террористов ИГ в районе населенного пункта Махкан в восточной части Дейр эз-Зора; нанесла авиаудары по позициям боевиков ИГ вблизи населенных пунктов Аль-Амлих и Аль-Рвех в Хасаке.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки Сирийская арабская армия (САА) продолжила развивать наступление на востоке и юго-востоке провинции Дамаск. Правительственным войскам удалось занять большую часть района Аль-Рахбех, находящегося в 25 км к северу от водохранилища Зулуф. Как сообщало информагентство Al Masdar News, сирийская армия планирует и дальше продвигаться на север, чтобы окружить часть подразделений «свободной армии». В течение прошедшей недели САА освободила более 70 квадратных километров территорий вдоль границы с Иорданией.

На востоке правительственные силы заняли ряд высот вблизи границы с провинцией Хомс. Как сообщает Al Masdar News, далее САА будет атаковать позиции террористов в направлении города Барда. Другая ближайшая цель – окружить отряды ИГИЛ в Восточном Каламуне, чтобы вновь открыть транспортное сообщение по шоссе Дамаск – Пальмира.

К югу от Дамаска накануне произошел теракт, предположительно организованный ИГИЛ, вблизи деревни Аль-Сайда Зайнаб. Еще один взрыв на шоссе недалеко от аэропорта Дамаска силам САА удалось предотвратить, сообщало информационное агентство SANA News.

Также, по данным оппозиционного источника, фиксировались столкновения между боевиками вооруженной оппозиции и САА на восточной окраине Дамаска – в районе Джобар.

Провинция Алеппо

На протяжении дня на севере провинции велись бои между «свободной армией» и союзными курдскими формированиями. Стычки происходили в районе населенного пункта Аль-Хамран, где боевикам удалось отбить атаку Сирийской демократической армии (SDF) и курдских отрядов YPG. 12 бойцов SDF погибли в ходе противостояния. Курды также вели обстрел укрепрайонов исламистов Сирийской свободной армии в городе Мари, сообщал Twitter-канал (@Haq_News_Agency).

Напомним, в данном регионе ССА действуют при поддержке турецких подразделений, пытающихся оттеснить курдов как можно дальше от своей границы. Анкара внесла Рабочую партию Курдистана в список террористических организаций.

САА тем временем несколько продвинулась на востоке Алеппо. Агентство Al Masdar News передавало, что подразделения правительственных войск приблизились к сахарной фабрике и городу Рас-Аль-Айн, а также отбили ряд позиций вблизи завода. Также силы сирийской армии заняли населенный пункт Аль-Ажузия к западу от основного оплота ИГИЛ в регионе — Масканы. Операцию на этом направлении возглавляют бойцы спецподразделения «Тигры».

Провинция Хомс

Террористы ИГ на протяжении вчерашних суток предпринимали попытки контрнаступления на районы, освобожденные САА в мае, однако «Исламскому государству» не удалось вернуть утраченные позиции. Кроме того, в ходе противостояния были уничтожены более 20 террористов ИГ, а также два военных пикапа боевиков. Кроме того, САА заняла высоты Аль-Сиръятел, Аль-Шухада и Ум Твекен, сообщил портал Mulhak. Во второй половине дня армия САР вместе с Национальными силами обороны (NDF) ****** зачистили от боевиков ИГ район вокруг дамбы Эль-Карьятейн в западной части провинции Хомс.

В центре столицы провинции накануне утром произошел теракт, в результате которого погибли восемь мирных жителей, еще 10 получили ранения, сообщал Damascus Now. До сих пор ни одно из исламистских формирований не взяло на себя ответственность за организацию взрыва. Пока предполагается, что теракт был устроен группировкой «Джебхат Фатх Аш-Шам»***.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства»* продолжили вести огонь по районам Дейр эз-Зора. В результате обстрелов погибли пять мирных жителей столицы провинции, включая двоих детей. Правительственные войска открыли ответный огонь по опорным пунктам террористов в районе Аль-Рашидия и вблизи кладбища Дейр эз-Зора. Об этом сообщало информационное агентство Al Manar News. Сирийская арабская армия также вела артобстрел позиций радикалов ИГ на окраине района Аль-Хамидия.

ВВС коалиции тем временем наносили удары с воздуха по территориям, находящимся под контролем «Исламского государства». Авиаударами коалиции были уничтожены четыре террориста ИГ в районе населенного пункта Махкан в восточной части Дейр эз-Зора.

Жителям Абу Кемаля военные самолеты коалиции сбросили листовки, предупреждающие о скорой операции ССА по захвату города, сообщало информагентство Al Ahed News.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF) уже вплотную приблизилась к Ракке. Бои в окрестностях административного центра региона продолжаются. В прошедшие сутки шли столкновения вблизи населенного пункта Джиа к западу от Ракки. Бойцы SDF захватили у боевиков ИГ две деревни — Аль-Гарбия и Кер Хамо, а также населенный пункт Бир Хамад в пригороде столицы.

Террористы ИГ в отчаянных попытках задержать наступление курдских подразделений обстреливают населенные пункты. Так, ударам подвергся город Аль-Оужа к востоку от Ракки. В результате артобстрела, как сообщал местный медиа-центр Raqqa SL, две женщины были ранены, погиб ребенок.

Поддержку наступлению с воздуха оказывают ВВС международной коалиции во главе с США. В минувшие сутки не обошлось, однако, и без жертв со стороны гражданского населения. В результате авиаударов погибли 15 человек, еще несколько мирных жителей получили ранения на западе Ракки.

Провинция Хама

Вновь поступали сведения от источников, подконтрольных вооруженной оппозиции, об атаках сирийской армии в районах зон безопасности на юге и на севере провинции. Сообщалось об артобстрелах САА позиций боевиков близ населенных пунктов Мааркаба, Лахая, Аль-Буада и в окрестностях городов Мурек, Аль-Джанабра и Аль-Латамина в северной части Хамы.

На юге региона правительственные войска якобы вели обстрел опорных пунктов исламистов в районе населенного пункта Хирбнафса. Данные сведения подтверждены не были. Военные эксперты полагают, что оппозиционные СМИ намеренно распространяют ложную информацию для того, чтобы сорвать режим перемирия, установленный после заключения меморандума о создании зон деэскалации.

Провинция Хасака

В провинции Хасака возобновились боевые действия в южной части региона. ВВС западной коалиции, оказывающие значительную поддержку наступлению курдов, нанесли серию авиаударов по позициям «Исламского государства» вблизи населенного пункта Аль-Амлих.

Агентство Al Manar News также сообщало, что в результате авиаудара военного самолета коалиции по населенному пункту Аль-Рвех к югу от Аль-Шаддади были убиты четверо мирных жителей, еще трое получили ранения.

Согласно данным оппозиционных источников, неизвестные боевики атаковали КПП курдов в районе города Аль-Садд к северу от Хасаки, несколько человек погибли. Установить личности нападавших пока не удалось.

Ирак

Сражения в западном Мосуле продолжились. Источники, подконтрольные «Исламскому государству», сообщали о потерях в рядах иракской армии в ходе боев в районах Аль-Рифаи и Аль-Саура, официального подтверждения данные, тем не менее, пока не получали. В оккупации террористов ИГИЛ все еще остаются три района на западе города: Старый город, Аль-Зинджили и Аль-Шафаа.

Тем временем эвакуированные ранее жители Мосула возвращаются в свои дома, сообщает Al Manar News. На данный момент прибыло около 120 тысяч беженцев. Официальный представитель ООН в Ираке отметил, что как можно скорее необходимо создать все условия для возвращения остальных жителей, покинувших районы города.

Между тем, вооруженные силы Ирака атаковали позиции террористов ИГ недалеко от границы с Сирией в районе города Ана в провинции Аль-Анбар. Бойцам иракской армии удалось уничтожить семерых боевиков ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.