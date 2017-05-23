Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Полиция проводит обыски в офисах автоконцерна Daimler в Германии

Полиция проводит обыски в офисах автоконцерна Daimler в Германии

21:55  23 Мая 2017
44

Полиция проводит обыски в офисах автоконцерна Daimler в Германии

Берлин, 23 мая. Полиция Германии обыскивает офисы автоконцерна Daimler AG в связи с дизельного скандала. Руководство автоконцерна подозревают в манипуляции данными о вредных выбросах в атмосферу. Об этом сообщает немецкое издание Focus online со ссылкой на представителя прокуратуры.

В компании подтвердили факт проведения обысков, добавив, что следственные действия связаны с работниками автоконцерна, которых подозревают в мошенничестве в связи с манипуляцией данными о выбросах выхлопных газов пассажирских автомобилей с дизельными двигателями.

Стоит отметить, что в апреле Минюст США обвинил автоконцерн Daimler, что производимые им автомобили выбрасывают в атмосферу превышающее норму количество вредных газов.

#германия #daimler ag
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть