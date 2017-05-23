Полиция проводит обыски в офисах автоконцерна Daimler в Германии

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Берлин, 23 мая. Полиция Германии обыскивает офисы автоконцерна Daimler AG в связи с дизельного скандала. Руководство автоконцерна подозревают в манипуляции данными о вредных выбросах в атмосферу. Об этом сообщает немецкое издание Focus online со ссылкой на представителя прокуратуры.

В компании подтвердили факт проведения обысков, добавив, что следственные действия связаны с работниками автоконцерна, которых подозревают в мошенничестве в связи с манипуляцией данными о выбросах выхлопных газов пассажирских автомобилей с дизельными двигателями.

Стоит отметить, что в апреле Минюст США обвинил автоконцерн Daimler, что производимые им автомобили выбрасывают в атмосферу превышающее норму количество вредных газов.