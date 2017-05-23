Глава Банка России подсчитала потери россиян при инфляции в 8%

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Москва, 23 мая. Жители России потеряют около трех триллионов рублей в том случае, если годовая инфляция составит 8%. Об этом рассказала глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

«Если инфляция будет вместо 4% составлять 8%, то потери доходов населения составят 2,164 триллиона рублей, сбережений — 959 миллиардов рублей», — отметила она.

Как подчеркнула Набиуллина, стабильность является основой для развития экономики.

Напомним, ранее стало известно о том, что эксперты Банка России не ожидают ускорения годовой инфляции.