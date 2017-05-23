Полиция подтвердила личность исполнителя теракта в Манчестере

В Избранное

Скопировать

Манчестер, 23 мая. Полиция Манчестера подтвердила имя подозреваемого в исполнении теракта на «Манчестер-Арене» во время концерта певицы Арианы Гранде. Им является 22-летний выходец из Ливии Салман Абеди.

Сейчас следствие выясняет, действовал ли Абеди в одиночку или у него были помощники.

Как подчеркнул глава местной полиции Иэн Хопкинс, коронер пока не сделал официального заявления относительно личности подозреваемого, поэтому он воздержится от других комментариев в отношении Абеди. Однако он призвал общины Великобритании «держаться вместе» после произошедшей трагедии.

Взрыв произошел вечером 22 мая. Как сообщается, погибли 22 человек. Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.