Медведев считает реальным снижение ипотечной ставки до 6-7%

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Москва, 23 мая. В России созрели условия для снижения выплат по ипотеке. Такое заявление сделал во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, сообщает пресс-служба кабмина.

По его словам, снижение ипотечной ставки до 6-7% вполне реально и задача правительства — работать в этом направлении.

«Мы должны выйти на кредитную ставку в размере 6-7% по всей стране. Я считаю, что макроэкономические условия для этого в целом созрели», — подчеркнул Медведев.