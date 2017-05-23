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Сирия, 23 мая. САА отбила у ИГ** очередной населенный пункт на востоке Алеппо, приблизившись к Маскане. В районе Аль-Ваер в Хомсе обнаружена подпольная лаборатория террористов по производству СВУ. Боевиками на юге Даръа был убит полковник сирийской армии Обаи Хамдан, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла серию артиллерийских ударов по опорным пунктам боевиков вооруженной оппозиции вблизи города Дума в Восточной Гуте Дамаска; освободила деревни Мазран, Киннавья, Расм-эль-Хамам Аль-Гарби, Махсне и Аль-Джамилия на востоке Алеппо; заняла населенный пункт Айн Аль-Барида в юго-западной части Хомса; обстреляла опорные пункты незаконных группировок на окраине района Даръа Аль-Балад.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): уничтожило танк и военный автомобиль САА к югу от авиабазы «Аль-Джирах» на востоке Алеппо; ведет обстрелы мирных районов Дейр эз-Зора.

Сирийская свободная армия** (ССА): атакует позиции САА в районе Аль-Маншия на юге города Даръа.

Провинция Дамаск

Согласно информации оппозиционного источника, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) нанесли серию артиллерийских ударов по опорным пунктам незаконных формирований в окрестностях города Дума, расположенного на территории Восточной Гуты к северо-западу от Дамаска. Никаких сведений о потерях в рядах боевиков-исламистов, однако, не приводится.

При этом в данном регионе Сирии действует режим прекращения огня, установленный в соответствии с принятым 4 мая в Астане меморандумом о создании зон снижения напряженности. В нарушение режима тишины, тем не менее, боевики регулярно ведут провокационные обстрелы правительственных позиций, из-за чего сирийские военные, в свою очередь, вынуждены открывать ответный огонь.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия во главе с элитными войсками «Тигры» продолжает уверенное наступление на город Маскана – последний оплот террористов ИГ на востоке Алеппо.

В первой половине дня войска САА осуществили захват района Аль-Аджуз, расположенного к западу от крупного сахарного завода недалеко от Масканы. Военные источники AMN отмечают, что если сахарная фабрика будет освобождена правительственными войсками, тогда только небольшой город Сукария останется последним препятствием между сирийской армией и Масканой. Поступают сообщения о том, что силы «Тигров» только что освободили деревни Мазран, Киннавья, Расм-эль-Хамам Аль-Гарби, Махсне и Аль-Джамилия.

В данный момент террористы «Исламского государства»* стягивают силы и военную технику в регион, пытаясь остановить наступление правительственных войск. Так, боевикам ИГ удалось уничтожить танк и военный автомобиль САА к югу от авиабазы «Аль-Джирах» на востоке провинции.

Провинция Хомс

Правительственные военнослужащие в ходе инспекции в освобожденном районе Аль-Ваер на северо-западе города Хомс обнаружили подпольную лабораторию террористов по производству самодельных взрывных устройств, передает сирийское информагентство SANA News. Недавно прошел последний этап эвакуации боевиков из этой части города. В общей сложности вывоз отрядов исламистов из Аль-Ваера занял порядка двух месяцев. На данный момент этот район и город в целом полностью контролируются армией САР.

Сирийские войска в результате серии мощных атак выбили отряды боевиков ИГИЛ из населенного пункта Айн Аль-Барида, находящегося к востоку от города Эль-Карьятейн в юго-западной части провинции Хомс. Эти сведения появились на военной карте Syrian Civil War Map.

Провинция Дейр эз-Зор

Отряды «Исламского государства» не прекращают обстрелов мирных районов Дейр эз-Зора, находящихся в подконтрольной сирийским военнослужащим части города. Согласно данным местного источника в сети Twitter (@AkakmNour), под огнем террористов погибли пять гражданских лиц, еще 24 человека получили ранения.

В последние дни силы ИГИЛ заметно активизировали действия в окрестностях Дейр эз-Зора, рассчитывая как можно быстрее занять всю территорию города. Командование террористической группировки намерено разместить в этом районе отряды, покидающие Мосул, почти освобожденный армией Ирака, и Ракку, с трех сторон окруженную курдами.

Провинция Даръа

Канал в соцсети Twitter (@QalaatAlMudiq), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает, что в результате тяжелых столкновений в районе Аль-Маншия на юге города Даръа радикалами был убит полковник сирийской армии Обаи Хамдан родом из Латакии. Эти данные официально пока не были подтверждены. Таким образом, оппозиционные силы продолжают попытки захватить столицу провинции, несмотря на действие в этом регионе режима перемирия. Исламисты уже почти целиком заняли Аль-Маншию.

Правительственные войска в ответ на действия радикалов обстреляли опорные пункты незаконных группировок на окраине соседнего района Даръа Аль-Балад, также частично находящегося в оккупации. Сведения о причиненном террористам уроне в настоящий момент устанавливаются. В регионе действуют преимущественного боевики Сирийской свободной армии** (ССА) и исламистского альянса «Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

В окрестностях населенного пункта Кудайран к западу от города Ракка по-прежнему разворачиваются ожесточенные столкновения между бойцами Демократических сил Сирии**** (SDF) и террористами «Исламского государства». Как передает сирийский новостной центр Damascus Now, в ходе противостояния обе стороны конфликта несут серьезные потери в численном составе. Более точные сведения пока формируются.

После захвата ключевого города Ат-Табка курдские формирования развернули наступление на позиции ИГИЛ вдоль шоссе Алеппо – Ракка. ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами регулярно наносят удары по местам концентрации сил террористической группировки в поддержку отрядов SDF. Продвижение курдов, тем не менее, сопровождается почти ежедневными мирными жертвами.

Ирак

Два офицера правительственной армии Ирака погибли в результате взрыва бомбы в районе населенного пункта Карах Тих, расположенного в 110 километрах к северо-востоку от города Баакуба в провинции Дияла. Об этом сообщило информагентство Al Sumaria. Предполагается, что сработавшее взрывное устройство было заложено террористами «Исламского государства». Иракские войска при помощи бойцов шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» в настоящее время ведут масштабную освободительную операцию в северной части провинции Дияла. Террористическое формирование по-прежнему контролирует обширные территории в ряде северных и центральных провинциях страны.

* Организация запрещена на территории РФ.