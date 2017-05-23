Минюст США подал иск против Fiat Chrysler

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 23 мая. Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки приняло решение подать гражданский иск против автомобильного концерна Fiat Chrysler. Об этом во вторник сообщили представители ведомства.

Как передает издание «Известия», компания занижала показатели содержания вредных выбросов в выхлопных газах машин. В том случае, если суд встанет на сторону Минюста США, Fiat Chrysler могут оштрафовать на 4,6 миллиарда долларов.

Напомним, ранее стал известно о том, что компания Volvo планирует полностью отказаться от разработки дизельных двигателей.