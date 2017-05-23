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Спорт
Путин призвал очистить российский спорт от допинга

Путин призвал очистить российский спорт от допинга

22:00  23 Мая 2017  /обновлено: 22:00  23 Мая 2017
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Путин призвал очистить российский спорт от допинга

Москва, 23 мая. Одной из наиболее важных задач для развития спорта в России должно стать формирование нетерпимого отношения к допингу, заявил президент России Владимир Путин. Таким образом он прокомментировал принятие национального плана по борьбе с допингом.

Он назвал принятый план «серьезным» и «всеобъемлющим», добавив, что задачей номер один должно стать создание нетерпимого отношения к допингу.

«Российский спорт должен стать чистым от допинга. Это задача номер один», – подчеркнул Путин в своем выступлении.  

Также он поблагодарил всех специалистов, которые принимали участие в разработке плана. Он призвал комиссию, которая разрабатывала план, продолжить свою работу и взять на себя функции независимого мониторинга исполнения данного проекта.

 

#путин #допинг
Антон Зарубин
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