Путин призвал очистить российский спорт от допинга

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Москва, 23 мая. Одной из наиболее важных задач для развития спорта в России должно стать формирование нетерпимого отношения к допингу, заявил президент России Владимир Путин. Таким образом он прокомментировал принятие национального плана по борьбе с допингом.

Он назвал принятый план «серьезным» и «всеобъемлющим», добавив, что задачей номер один должно стать создание нетерпимого отношения к допингу.

«Российский спорт должен стать чистым от допинга. Это задача номер один», – подчеркнул Путин в своем выступлении.

Также он поблагодарил всех специалистов, которые принимали участие в разработке плана. Он призвал комиссию, которая разрабатывала план, продолжить свою работу и взять на себя функции независимого мониторинга исполнения данного проекта.