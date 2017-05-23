Пользователи Android Pay назвали уткой акцию «В метро за один рубль»

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Москва, 23 мая. Далеко не все пользователи мобильных устройств на платформе Android оказались довольны новым сервисом Android Pay, в честь запуска которого в московском метро была введена временная система скидок.

Android Pay представляет собой платежную систему, которая позволяет осуществлять покупки без банковской карты. При оплате проезда на метро с помощью этой системы пользователи могут вернуть 50% стоимости жетона. Акция, получившая название «В метро за один рубль», продлится ровно месяц, однако многие утверждают, что скидки не работают.

«Ребята, про Android Pay и метро за 1 рубль — похоже утка. Полчаса назад затестил, списали 40 рублей, ничего не вернулось», — пишут в соцсетях.

Эксперты объясняют это техническими неполадками в работе системы, а также тем, что Android Pay не работает на поддельных устройствах.